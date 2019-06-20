В последний день подачи документов перед выборами в ВР "заминировали" здание ЦИК (видео)
13:29, 20 июня 2019Происшествия
38 0
Из здания эвакуированы около 250 человек.
ЦИК "заминировали" в последний день регистрации кандидатов в народные депутаты
Полиция получила сообщение о минировании здания, в котором работает Центральная избирательная комиссия.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Читайте такжеСегодня последний день приема документов в ЦИК для регистрации на парламентских выборах (видео)
"Сообщение о минировании поступило около 11.00. На месте сейчас работают представители правоохранительных органов", - отметили в полиции.
Из здания эвакуированы около 250 человек.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, последний день, для регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.
По состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов, включенных в избирательные списки 5 партий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019