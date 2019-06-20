В последний день подачи документов перед выборами в ВР "заминировали" здание ЦИК (видео)

Из здания эвакуированы около 250 человек.

Полиция получила сообщение о минировании здания, в котором работает Центральная избирательная комиссия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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"Сообщение о минировании поступило около 11.00. На месте сейчас работают представители правоохранительных органов", - отметили в полиции.

Из здания эвакуированы около 250 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, последний день, для регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

По состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов, включенных в избирательные списки 5 партий.