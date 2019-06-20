ЦИК зарегистрировала 233 международных наблюдателя на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 233 международных наблюдателя на внеочередных парламентских выборах.
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Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, в среду, 19 июня, на заседании комиссия зарегистрировала 190 официальных наблюдателей от международных организаций: 95 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 53 - от Международной неправительственной организации CANADEM, 42 - от европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).
Таким образом, по состоянию на 19 июня комиссией зарегистрированы 233 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять партий на внеочередные парламентские выборы.