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ЦИК зарегистрировала 233 международных наблюдателя на выборах в Раду

01:52, 20 июня 2019
Выборы 2019
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По состоянию на 19 июня комиссией зарегистрировано 233 международных наблюдателя / фото УНИАН

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Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, в среду, 19 июня, на заседании комиссия зарегистрировала 190 официальных наблюдателей от международных организаций: 95 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 53 - от Международной неправительственной организации CANADEM, 42 - от европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

Таким образом, по состоянию на 19 июня комиссией зарегистрированы 233 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять партий на внеочередные парламентские выборы.

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