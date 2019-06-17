Ужгородскую "Зайцеву", устроившую резонансное ДТП на Porsche Cayenne, взяли под стражу (фото, видео)

Срок постановления истекает 13 августа 2019 года.

Подозреваемую в резонансном ДТП на Славянской набережной в г. Ужгороде Яну Кострабу взяли под стражу сроком на 60 суток без возможности внесения залога. СМИ уже окрестили фигурантку аварии ужгородской "Зайцевой".

21-летняя уроженка г. Свалява, Закарпатской области подозревается в том, что управляя автомобилем Porsche Cayenne, нарушив правила дорожного движения, допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем "Ford focus". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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Отмечается, что девушка временно проживает в Ужгороде и учится в одном из вузов области. Водитель Ford focus госпитализирован с тяжелыми травмами в реанимационное отделение местной больницы.

По согласованию процессуального прокурора, следователями ГУНП в Закарпатской области 21-летней уроженке г. Свалява сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие потерпевшему тяжкие телесные повреждения).

По делу назначен ряд экспертиз и продолжается дальнейшее досудебное следствие.

Местные СМИ сообщают, что во время заседания стало известно, что Костраба трижды провалила экзамен по получению водительских прав.

Подозреваемая не отрицала причастность к содеянному, признала вину и попросила прощения.

Напомним, 16 июня в Ужгороде 21-летняя водитель Porsche Cayenne не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford Focus.