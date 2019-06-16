ДТП в Ужгороде: 21-летняя водитель Porsche Cayenne выехала на встречную полосу и протаранила Ford (фото)

Следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области начали следствие по факту дорожно-транспортного происшествия.

В Ужгороде 21-летняя водитель Porsche Cayenne не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford Focus. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

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“Вчера,15 июня, в Ужгороде по улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что около 19:15 21-летняя жительница Свалявы находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 32-летнего ужгородца”, - говорится в сообщении.

В результате аварии в больницу госпитализировали трех человек: 21-летнюю водительницу Porsche Cayenne, ее ровесницу жительницу с. Сторожница, которая находилась в автомобиле в качестве пассажира, а также водителя Ford Focus. Состояние мужчины врачи характеризуют как крайне тяжелое.

По данному факту в полиции начато расследование по статье 286 УК, то есть нарушение правила безопасности дорожного движения с пострадавшими.

21-летнюю водительницу задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрания меры пресечения. По делу продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Винницкой области произошла страшная авария, во время которой погибли четверо человек и еще четверо травмированы, в том числе двое детей в возрасте 10 и 6 лет. В Тростянецком районе столкнулись Audi А6 и Volkswagen Touareg.