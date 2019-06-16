Во Львове трагически погибла известная в прошлом гимнастка, жена тренера ФК «Карпаты»

Женщина попала под колеса автомобиля, когда шла на поезд.

Во Львове сегодня трагически погибла известная в прошлом гимнастка Любовь Рассыхина, она попала под колеса автомобиля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК «Карпаты» Юрий Назаркевич.

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Он отметил, что трагедия произошла возле Привокзального рынка на ул. Городокской когда женщина шла на поезд, чтобы ехать к дочери.

«Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любовь Рассыхиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА», - написал Назаркевич.

Он информирует, что Любовь Рассыхина - жена Бориса Рассыхина, который выступал за «Карпаты» еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 70-е годы прошлого века работал в тренерском штабе «Карпат», а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба. Любовь и Борис Рассыхины прожили вместе почти 60 лет.

«Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды «Карпаты» выражают искренние соболезнования семье Рассыхиных. Вечная память», - говорится в публикации.