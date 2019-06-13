цей матеріал доступний українською

В Сумах 17-летний парень совершил самоубийство из-за плохих результатов ВНО

15:00, 13 июня 2019
Происшествия
403 0
Тело парня было обнаружено сегодня утром / Фото Yulya Balaeva via flickr.com

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, тело парня было обнаружено сегодня утром около 9-этажного дома №42/1 по улице Героев Крут.

«Сообщение об этом в горотдел полиции поступило в 10.00. Погибшим оказался 17-летний жилец указанного дома, который упал с высоты 5-го этажа, и где находится его квартира. Юноша получил смертельные травмы», - сообщил правоохранитель.

По предварительным данным, парень покончил с собой из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания.

«Правоохранители проверяют эту и другие версии. На проверку отведено сутки, после чего, вероятно, уголовное производство будет открыто по ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство». На месте происшествия работают сотрудники полиции», - сообщил Крупецких.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самоубийство#Сумы#ВНОпогода в Сумах