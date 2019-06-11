"Страшная трагедия": Зеленский прокомментировал пожар в одесской психиатрической больнице
04:18, 11 июня 2019Общество
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Зеленский поручил Гройсману расследовать пожар в Одесской психбольнице.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману расследовать обстоятельства пожара в Одесской психиатрической больнице, который произошел 10 июня.
Об этом Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter.
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“Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию", - сообщил президент.
Напомним, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице № 1 на ул. Воробьева, в результате которого погибли шесть человек.
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