"Страшная трагедия": Зеленский прокомментировал пожар в одесской психиатрической больнице

Зеленский поручил Гройсману расследовать пожар в Одесской психбольнице.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману расследовать обстоятельства пожара в Одесской психиатрической больнице, который произошел 10 июня.

Об этом Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter.

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“Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию", - сообщил президент.

Напомним, в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице № 1 на ул. Воробьева, в результате которого погибли шесть человек.