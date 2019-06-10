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В Днепре обнаружили погибшего полицейского с пулевым ранением

14:42, 10 июня 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

В Днепре обнаружили погибшего полицейского с пулевым ранением.

Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции, погибшим оказался 35-летний Руслан Матко.

В свою очередь "Информатор" сообщает, что сотрудника конвойной службы нашли мертвым в изоляторе временного содержания. Рядом с ним лежал табельный пистолет Макарова.

Фото: пресс-служба полиции

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области застрелился 15-летний сын заместителя мэра Змиева.

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Теги: #полиция#убийство#Днипропогода в Днепре