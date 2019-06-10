В Днепре обнаружили погибшего полицейского с пулевым ранением
14:42, 10 июня 2019Происшествия
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Погибшим оказался 35-летний Руслан Матко.
Иллюстрация / REUTERS
Обстоятельства смерти конвоира устанавливают правоохранители.
В Днепре обнаружили погибшего полицейского с пулевым ранением.
Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции, погибшим оказался 35-летний Руслан Матко.
В свою очередь "Информатор" сообщает, что сотрудника конвойной службы нашли мертвым в изоляторе временного содержания. Рядом с ним лежал табельный пистолет Макарова.
Фото: пресс-служба полиции
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