В Днепре обнаружили погибшего полицейского с пулевым ранением

Погибшим оказался 35-летний Руслан Матко.

Обстоятельства смерти конвоира устанавливают правоохранители. В Днепре обнаружили погибшего полицейского с пулевым ранением. Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции, погибшим оказался 35-летний Руслан Матко. В свою очередь "Информатор" сообщает, что сотрудника конвойной службы нашли мертвым в изоляторе временного содержания. Рядом с ним лежал табельный пистолет Макарова. Как сообщал УНИАН, в Харьковской области застрелился 15-летний сын заместителя мэра Змиева.

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