На Харьковщине застрелился 15-летний сын заммэра Змиева - СМИ

Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка.

В Харьковской области застрелился 15-летний сын заместителя мэра Змиева.

Как сообщает пресс-служба полиции области, трагедия произошла 25 мая в городе Змиев. Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка.

«Предварительно, подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано», - говорится в сообщении.

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Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Как стало известно NewsRoom из собственных источников в правоохранительных органах, погибший подросток является сыном заместителя мэра Змиева. На месте криминалисты установили, что подросток застрелился из гладкоствольного ружья, которое стояла в собранном состоянии в углу комнаты.

Как сообщал УНИАН, в городе Изюм Харьковской области 17-летний парень покончил с собой, прыгнув с седьмого этажа недостроя.