Полиция открыла производство по факту утечки химикатов в реку Рось

Уголовное производство начато по двум статьям УК Украины.

По факту загрязнения водоема в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области, который является притоком реки Рось, полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля Mercedes Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами, которые используются для обработки сельскохозяйственных растений.

«Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего определенное количество вещества выгорело и попало в водоем», – сообщили в полиции.

В связи с этим правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям – ч.1 ст.242 УК Украины (Нарушения правил охраны вод) за ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража).

Также в полиции призвали гражданам временно воздержаться от купания и вылова рыбы в акватории реки Рось.

Как сообщал УНИАН, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошло ДТП, в результате которого автомобиль с химикатами упал в реку Рось, которая протекает несколькими областями, в частности, Киевской.