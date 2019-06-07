В Одессе полиция со стрельбой задержала мошенника

Во время задержания пострадали двое правоохранителей.

В Одессе полиция с применением оружия задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, это произошло вчера вечером в районе 7-й станции Люстдорфской дороги.

По данным источника, мужчина, 1985 года рождения, который подозревается в мошенничестве, при задержании оказал сопротивление, что привело к травмированию двух правоохранителей.

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«Полицейские, согласно законодательству, предупредили злоумышленника о противозаконности сопротивления, но тот продолжал… В результате, ребятам пришлось применить травматическое оружие – подозреваемый получил ранение ног», - рассказал собеседник агентства.

По его данным, на месте происшествия обнаружен большой пакет с якобы поддельными деньгами (купюры номиналом 500 грн).

Источник не смог уточнить, какие именно травмы получили сотрудники полиции, отметив, что им оказана необходимая медицинская помощь.

По факту случившегося открыто уголовное производство.

По неподтвержденным данным, задержанный отстреливался и был с сообщником, которому якобы удалось скрыться.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области случившееся пока не комментируют.