В пригороде Одессы правоохранители блокировали контрабанду элитного алкоголя

В пригороде Одессы вчера правоохранители блокировали незаконный ввоз в Украину элитного алкоголя на 1,5 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей региона наладили незаконную переправку дорогостоящего алкоголя из соседнего государства.

Как отмечается, злоумышленники получали продукцию через сервисы международной почтовой связи. Ввозимый товар распространяли через местных предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли.

При осмотре задержанного автомобиля курьерской службы на трассе вблизи Одессы правоохранители обнаружили почти 1,4 тыс. бутылок брендированных алкогольных напитков без марок акцизного сбора Украины.

«Приблизительная стоимость изъятых алкогольных изделий составляет более 1,5 млн гривен», - сообщили в управлении.

Сейчас решается вопрос о составлении соответствующих процессуальных документов ГФС.