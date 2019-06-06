В Киеве изнасиловали девушку по дороге к метро

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В ночь на 6 июня в Киеве в районе Бориспольского шоссе мужчина изнасиловал девушку. После совершения преступления виновник скрылся в неизвестном направлении.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 03:34, сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, 24-летняя девушка была в гостях у своих подруг на улице Светлой. Около 23:00 она вышла от них и пошла в сторону станции метро «Бориспольская». Когда она прошла подземный переход, который проходит под Бориспольским шоссе, сзади на нее напал неизвестный и заткнул ей рот тряпкой.

После этого нападающий силой затащил ее в лесополосу и продержал ее там полтора часа, после этого он изнасиловал ее. Завершив половой акт, нападавший скрылся с места инцидента. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а на месте работала следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в Киеве поиздевались над беременной, у медиков есть предположение, что ее изнасиловали.