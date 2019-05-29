Сорвали нижнее белье: в Киеве поиздевались над беременной
В ночь на 29 мая в один из роддомов Киева врачи скорой помощи привезли 25-летнюю беременную девушку. Она находилась в шоковом состоянии и бросалась под автомобили.
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Состояние девушки заметили прохожие по адресу Гната Хоткевича, 27, и вызвали врачей. По предварительной информации, около 23:30 она шла встречать своего мужа, сообщает "Информатор".
В какой-то момент сзади ее начал кто-то душить, а после этого девушка уже ничего не помнит. Когда пострадавшая пришла в себя, то обнаружила, что у нее нет мобильного телефона, обуви и нижнего белья. После госпитализации девушку физически не осматривали, но у медиков есть предположение, что ее изнасиловали. Детали инцидента выясняются.
Ранее в Киеве в супермаркете по улице П. Тычины пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку.