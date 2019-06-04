"Благодаря вам моя страна существует": под Киевом водитель маршрутки впечатлил сеть своим поступком (фото)

В комментариях к посту пишут, что хорошо, что еще есть такие водители.

В сети восхищены поступком водителя маршрутки "Бердичев — Киев", который отказался брать деньги с военного.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Евгений Климакин.

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"Маршрутка "Бердичев — Киев". Когда до столицы оставалось 10 километров, автобус остановил мужчина в военной форме. Вошел, протянут деньги водителю. "Хотите разменять?" — спросил тот. "Нет, заплатить за проезд", — сказал военный, диалог которого с маршрутчиком передает пользователь сети.

"На это водитель ответил: "Благодаря вам моя страна существует. Спасибо. Заберите деньги, садитесь", — пишет Климакин.

Ранее водитель 106-й маршрутки в Днепре возмутил пассажиров тем, что сначала обозвал школьника «деб*лом», а после этого нагрубил пенсионерке.