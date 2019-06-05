Сбежал на самокате от няни: в Одессе полицейские искали 5-летнего ребенка (фото)

Обследуя территорию Киевского района в Одессе, правоохранители нашли мальчика во дворах многоэтажек.

На помощь к правоохранителям обратилась пожилая няня, которая потеряла 5-летнего мальчика, ее самостоятельные поиски не дали результатов.

К таким мероприятиям присоединился личный состав Таировского отделения полиции и наряды патрульных, передает пресс-служба ГУНП области.

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«Обследуя территорию Киевского района в Одессе, правоохранители нашли мальчика во дворах многоэтажек между улицами Ак. Королева и Ильфа и Петрова. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось» - отмечают правоохранители.

Во время выяснения обстоятельств стало известно, что ребенок воспользовался невнимательностью няни и поехал самостоятельно кататься на самокате, в результате чего потерялся. Отмечается, что после детального изучения происшествия по отношению к родителям мальчика примут соответствующие процессуальные меры.

В свою очередь правоохранители обращаются к родителям с просьбой быть более внимательными и бдительными в уходе за детьми.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.