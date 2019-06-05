Жена подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика "копа" обвиняет в трагедии родителей ребенка

Она заявила, что родители не должны были пускать ребенка на лужайку, где стреляли.

Жена одного из полицейских, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, считает, что в смерти мальчика виноваты его родители.

Жена Владимира Петровца Ольга, заявила, что родители не должны были пускать ребенка туда, где стреляют, сообщает "Сегодня".

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"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - заявила Ольга.

Она рассказала, мол, в тот день ее муж большую часть времени проводил со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками — кормил их мороженым, водил в пиццерию.

"В обед Вова и Ваня (Приходько) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет — этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", — сказала Ольга.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.