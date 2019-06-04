В Василькове загорелась птицефабрика (видео)
13:35, 04 июня 2019Происшествия
682 0
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Пожар возник на птицефабрике в Василькове / фото УНИАН
Во вторник, 4 июня, в Василькове Киевской области произошел масштабный пожар на птицефабрике.
Об этом рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, сообщает ТСН.
По ее словам, горит площадь 15 тыс. кв. м, спасателей вызвали с повышенным уровнем опасности, на месте работают 15 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Больше подробностей обещают предоставить позже.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter