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В Василькове загорелась птицефабрика (видео)

13:35, 04 июня 2019
Происшествия
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Пожар возник на птицефабрике в Василькове / фото УНИАН

Об этом рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, сообщает ТСН.

По ее словам, горит площадь 15 тыс. кв. м, спасателей вызвали с повышенным уровнем опасности, на месте работают 15 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Больше подробностей обещают предоставить позже.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве