В Василькове загорелась птицефабрика (видео)

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Во вторник, 4 июня, в Василькове Киевской области произошел масштабный пожар на птицефабрике. Об этом рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, сообщает ТСН. По ее словам, горит площадь 15 тыс. кв. м, спасателей вызвали с повышенным уровнем опасности, на месте работают 15 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Больше подробностей обещают предоставить позже.

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