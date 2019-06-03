В больнице умер 5-летний мальчик, в которого выстрелили полицейские

Ребенок умер, не приходя в сознание, после перенесенной операции.

В больнице Киева умер раненый полицейскими 5-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Департамента охраны здоровья Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская.

По ее словам, мальчик умер, не приходя в сознание, после перенесенной операции.

«Умер. Мальчик был без сознания, находился после операции в реанимации на искусственной вентиляции легких», - сказала Вишневская.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое патрульных полицейских навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате выстрелов они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения, он был госпитализирован.

1 июня следователи ГБР открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сегодня, 3 июня, двум патрульным полицейским сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей.