Полицейский сбил ребенка на "зебре" в Борисполе: в заявлении полиции появилась странная деталь

В полиции утверждают, что как только им стало известно об инциденте, руководство управления патрульной полиции в Киевской области провело проверку по данному факту.

Полицейскому, который в городе Борисполь Киевской области, сбил ребенка на пешеходном переходе, вынесли выговор.

Об этом сообщили в полиции Борисполя. По данным пресс-службы, патрульному было вынесено административное постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах).

Читайте такжеГБР смягчило категорию преступления пьяным "копам", ранившим из пистолета 5-летнего мальчика

В полиции утверждают, что как только им стало известно об инциденте, руководство управления патрульной полиции в Киевской области провело проверку по данному факту и неоднократно общалось с родителями мальчика. По результатам проверки было установлено, что пешеход не получил каких-либо телесных повреждений и не обращался в медицинские учреждения. Остальное имущество, а именно самокат, а также служебный автомобиль, механических повреждений с материальными убытками не получили.

По данным полицейских, ДТП произошло около 17.00 17 мая, а уже 21 числа патрульному был выписан выговор. Однако на видео с камер наблюдения видно дату записи - пятница, 19 число, месяц неизвестен. Ближайшая пятница 19 была в апреле.

Как сообщал УНИАН, автомобиль патрульной полиции сбил ребенка на пешеходном переходе. Удар был не сильный и ребенок остался целым, мальчик сразу встал и перешел дорогу.