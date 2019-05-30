Авиакатастрофа в Ривненской области: найдены тела всех погибших военнослужащих

Следователи рассматривают несколько версий трагедии.

Место трагедии, где разбился вертолет с военными, находится всего в 20 километрах от части, откуда он взлетел.

Спасатели закончились поисковые работы, тела всех членов экипажа нашли, но на месте до сих пор работает специальная комиссия, развернули военные палатки, журналистов не пропускают. Об этом сообщает ТСН.

Среди погибших Игорь Мазепа – командир 16 отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Именно он, по словам его коллег, был за штурвалом. Это опытный пилот, воевал на Востоке, принимал участие в миротворческих миссиях. Другие погибшие - 25-летний Павел Дацюк из Львовщины и Владимир Попенко из Винницы и 38-летний Василий Романюк из Бродов. Расследует трагедию Государственное бюро расследований и военная прокуратура.

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«Следствием рассматривается несколько версий, среди которых техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов, все эти версии прорабатываются, в ходе досудебного расследования каждая версия будет отрабатываться следствием и каждой версии будет дана правовая оценка», - заявил руководитель управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака.

На месте трагедии утром родственники погибших, но их также не пропускают к месту падения вертолета. В нескольких километрах от места, где он упал, родное село погибшего борттехника Павла Дацюка. Его матери сообщили трагическую весть, она не в силах что-либо говорить, сегодня исполняется 40 дней, как умер отец Павла.

Известно, что это был учебно-тренировочный полет и экипаж имел право проводить его ночью. Маршрут полета не разглашают. Сейчас открыли производство по статье нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.