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Катастрофа Ми-8 на Ривненщине: семьям погибших выделят матпомощь

16:40, 30 мая 2019
Происшествия
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Зеленский поручил начальнику Генштаба взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы / фото полиции

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил руководству Министерства обороны проработать вопрос предоставления материальной помощи семьям военнослужащих, погибших в результате падения вертолета Ми-8 в Ривненской области.

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Как сообщается на Правительственном портале, премьер подписал соответствующий документ.

Так, глава правительства поручил проанализировать причины падения вертолета, а также проработать вопрос предоставления материальной помощи семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.Броды Львовской области).

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.

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Теги: #Ривненщина#катастрофа МИ-8