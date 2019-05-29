Во Львове полиция устанавливает обстоятельства штурма здания горсовета

Сейчас вблизи Львовского горсовета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Полиция Львовщины устанавливает обстоятельства штурма Львовского городского совета и решает вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, сегодня около 11.10 в полицию поступила информация о том, что группа лиц, взломав замок входной двери, проникла в помещение Львовского городского совета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

Читайте такжеАктивисты, ворвавшиеся во Львовскую ратушу, искали по кабинетам заместителей Садового (фото, видео)

«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове несколько десятков молодых людей, которые назвали себя активистами различных общественных организаций, ворвались в здание Львовского городского совета, взломав дверь.

По словам руководителя пресс-службы Львовского городского совета Кристины Процак, после этого они разошлись по этажам здания горсовета, пытались выломать дверь в кабинет мэра Львова Андрея Садового, а также его заместителя, однако им этого не удалось.

Кроме того, некоторые из них ворвались в кабинет директора одного из департаментов горсовета Галины Сличной, где нарушали общественный порядок. В это время другие активисты выломали двери в кабинет Центра предоставления административных услуг, а также повалили на пол и избили Евгения Бойко - руководителя Департамента администрации городского головы.

Как сообщила Процак, по словам активистов, утром они намеревались попасть на аппаратное совещание в мэрии, которое по техническим причинам состоялось раньше. Впоследствии большинство из них вышли из помещения мэрии и начала акцию у стен Ратуши.