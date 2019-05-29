Выломали дверь и ворвались внутрь: группа молодых людей штурмовала Львовскую мэрию (видео, фото)

В мэрии заявили, что активисты били чиновников и имели при себе оружие.

Во Львове несколько десятков молодых людей, которые называют себя активистами различных общественных организаций, ворвались в здание Львовского городского совета, взломав дверь.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Также горсовет опубликовал соответствующие видеозаписи, на которых видно, как группа молодых людей выламывает дверь помещения Ратуши.

«Люди, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили чиновников городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось», - сообщает горсовет Львова.

Как сообщила руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак, около 10.45 примерно 60 общественных активистов, среди которых представители ОО «Рабов в рай не пускают», выломали центральную дверь на входе в городскую Ратушу и ворвались внутрь, совершив нападение на одного из работников «Муниципальной охраны», которого избили.

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После этого десятки молодых людей разошлись по этажам городского совета, пытались выломать дверь в кабинет мэра Львова Андрея Садового, а также его заместителя, однако им это не удалось.

Затем они ворвались в кабинет директора департамента горсовета Галины Сличной, где нарушали общественный порядок. В это время другие активисты, которые находились в здании мэрии, выломали дверь в кабинет Центра предоставления административных услуг, а также повалили на пол и избили Евгения Бойко - руководителя Департамента администрации городского головы.

Как сообщила Процак, активисты (с их слов) утром намеревались попасть на аппаратное совещание в мэрии, которое по техническим причинам состоялось раньше. В настоящее время большинство из них вышли из помещения мэрии и проводят акцию у стен Ратуши. Часть протестующих продолжает оставаться в коридорах городского совета. Работники мэрии вызвали сотрудников полиции, которые уже прибыли на место.

Городской совет готовит соответствующее обращение в правоохранительные органы. Также, как добавила Процак, есть видеозапись того, как во время штурма городского совета активисты передавали друг другу армейский нож.

Из-за сложившейся ситуации беременной сотруднице мэрии стало плохо, ей вызвали «скорую». Сейчас на месте работают правоохранители.

В патрульной полиции Львовской области в комментарии ТСН.uа сообщили, что по состоянию на 12:20 ситуация стабилизировалась, пострадавших нет.

"На месте работает следственно-оперативная группа Галицкого района. Пока ситуация под контролем, только повреждено некоторое имущество, люди не пострадали", – сказали там.

Об организаторах штурма и какова была его цель, пока ничего не известно.