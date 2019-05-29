В черкасской колонии произошел кровавый протест заключенных - СМИ

Заключенным оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась, а колония проводит проверку.

СМИ сообщают, что в черкасской исправительной колонии №62 Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Черкасской области 13 осужденных порезали себе вены на руках.

ЧП произошло во вторник, 28 мая, сообщают "Вести", ссылаясь на собственный источник в МВД.

"Информация о происшествии поступила в полицию Черкасс в 02:20. Заключенные вскрыли вены в знак протеста против неудовлетворительных условий содержания", - рассказал источник.

Читайте такжеБунт заключенных в Одессе: Минюст решил расформировать колонию (видео)

По его словам, пострадавшим была оказана медицинская помощь без госпитализации. В колонии проводится проверка.

К слову, 28 апреля в данной колонии происходил бунт, после чего в учреждении был введен режим особых условий. Так, 28 апреля во время проведения вечерней поверки осужденных около 30 из них напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести.

Один из пострадавших работников колонии был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. На период введения режима особых условий временно отменялись свидания.

Кроме того, в учреждении проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств других учреждений исполнения наказания. По результатам проведения обыска у заключенных были изъяты запрещенные предметы.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.