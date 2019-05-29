Бунт заключенных в Одессе: Минюст решил расформировать колонию (видео)

Осужденных намерены распределить по другим тюрьмам.

Министерство юстиции Украины решило расформировать одесскую Южную исправительную колонию (№51), где взбунтовались заключенные. Осужденных распределят по другим тюрьмам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В самом учреждении в настоящее время усилены меры безопасности, ограничено посещение и передачи для арестантов. Пятерых узников, которых администрация считает зачинщиками, развезли по разным заведениям.

После пожара некоторые помещения до сих пор обесточены. Пострадавших среди сотрудников колонии четырнадцать, трое из них до сих пор в больнице.

Руководство заведения уверяет, что ситуация сейчас контролируемая. Однако заключенные до сих пор продолжают жаловаться на грязь, холод, недоедание и побои.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Из-за этого произошел бунт, в результате которого начался пожар. Огнем повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарная техника и другое имущество - всего на площади 400 квадратных метров.