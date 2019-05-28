Приступы удушья и кашель с кровью: состояние политзаключенного Бекирова критически ухудшилось

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному и потребовал немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что состояние политзаключенного Эдема Бекирова критически ухудшилось. Читайте такжеВ Крыму 37 человек арестовали по политическим мотивам в 2018

Об этом сообщает Крым.Реалии. «Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это случилось в первый раз, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел», - сказал он.

По словам правозащитника, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку из-за приема пищи поднимается уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина, назначенный врачами.

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному и потребовал немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в оккупированном Крыму Киевский районный «суд» Симферополя принял решение продлить срок ареста политзаключенному Эдему Бекирову до 12 июня.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.