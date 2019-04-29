Тяжелобольной политзаключенный Бекиров заявил о намерении голодать - адвокат

Адвокат рассказал, что во время последней встречи с подзащитным, у того было много тревожных симптомов.

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров, у которого сахарный диабет, первая группа инвалидности и ампутирована правая нога, заявил о намерении начать голодовку.

Об этом сообщил его адвокат Ислам Веляев в Facebook.

Как отмечается, о своих намерениях Бекиров заявил 26 апреля во время судебного заседания в "Верховном Суде" в Крыму.

По словам адвоката, его подзащитный принял такое решение из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

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Кроме этого, он сообщил, что в течение более 10 дней сотрудники медчасти СИЗО вводят Бекирову инъекцию инсулина без измерения уровня сахара в его крови. И хотя родственники неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, сотрудники медчасти их не принимают под разными предлогами.

"Это может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Во время последней моей встречи с Эдемом его лицо было опухшее и покрыто бурыми пятнами. Он с трудом передвигался, его мучает одышка, постоянные боли в левой стороне груди", - заявил адвокат.

Напомним, по словам жены, Эдем болеет уже 18 лет. У него сахарный диабет, перенесенный инфаркт, операции на сердце и ампутированная нога с раной, которая никак не заживает. Мужчина пропал в оккупированном Крыму 12 декабря 2018-го. Несмотря на плохое самочувствие он поехал туда, чтобы посетить родственников и старенькую мать. Потом оказалось, что Бекирова доставили в здание ФСБ РФ в Симферополе, ему предъявлено обвинение в хранении боеприпасов.

Женщина уверена, история с перевозкой оружия – бред. Мужчину задержали за его проукраинскую позицию. 13 декабря так называемый Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца активиста Эдема Бекирова по подозрению в хранении боеприпасов. Бекирову каждый день становится все хуже.