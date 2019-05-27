Появились новые подробности бунта в одесской колонии

По предварительной информации, во время бунта травмы получили четверо сотрудников колонии, им оказана медицинская помощь. Погибших нет.

В Южной исправительной колоний Одессы (№51) сегодня произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами.

Как отмечается, зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры.

По предварительной информации, во время бунта травмы получили четверо сотрудников колонии, им оказана медицинская помощь. Погибших нет.

После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

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В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по статье 392 (действия, которые дезорганизируют работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

По информации корреспондента УНИАН, возле здания колонии находится большое количество полицейских, журналистов, активистов, родственников заключенных, правозащитников.

Со слов очевидцев, они видели, как группа людей пробежала в противоположную сторону от колонии. В связи с этим появилась информация о массовом побеге заключенных. В полиции эту информацию пока не комментируют.

По данным правозащитников, побега не было, а беспорядки были спровоцированы плохим отношением к заключенным, в том числе некачественной едой.

По другим данным, все-таки сбежало до 10 заключенных, часть из них уже задержана.

В районе колонии ограничено движение транспорта.