В Польше полностью сгорел автобус Киев - Прага, перевозивший украинских туристов (видео)

Автобус перевозил 70 пассажиров.

Автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше, около 70 граждан Украины были эвакуированы.

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Об этом сообщает TVN24.

Отмечается, что это был украинский перевозчик, на борту находились 70 граждан Украины, все были эвакуированы и ни с кем ничего не случилось.

"В двигателе начался пожар, и автобус сгорел полностью. Прожег дыру в асфальте", - говорится в сообщении.