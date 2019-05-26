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В Польше полностью сгорел автобус Киев - Прага, перевозивший украинских туристов (видео)

18:27, 26 мая 2019
Происшествия
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скриншот с видео

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Об этом сообщает TVN24.

Отмечается, что это был украинский перевозчик, на борту находились 70 граждан Украины, все были эвакуированы и ни с кем ничего не случилось.

"В двигателе начался пожар, и автобус сгорел полностью. Прожег дыру в асфальте", - говорится в сообщении.

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Теги: #Киевпогода в Киеве