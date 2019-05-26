В Павлограде подорвали машину известного спортсмена

Правоохранители зафиксировали факт и планируют просматривать видео с камер наблюдения.

В Павлограде Днепропетровской области в результате взрыва был сильно поврежден автомобиль многократного чемпиона мира по кикбоксингу Рамиля Ахмедова.

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Как сообщает «Павлоград.dp.ua», инцидент произошел около трех часов ночи 26 мая.

«Проснулся от взрыва. Соседи видели, как возле машины «крутился» какой-то человек. Скорее всего, использовали гранату или детонатор», — рассказал Ахмедов.

Мужчина вызвал спасателей и полицию. Правоохранители зафиксировали факт, в ближайшее время планируют просматривать видео с камер наблюдения.

Ахмедов не знает, кто и по каким причинам мог пойти на преступление.

«Завистники есть, врагов, чтобы особых, нет», - заявил он журналистам.

Автомобиль Honda Accord восстановлению не подлежит.

Накануне сообщалось, что в центре Одессы неизвестные подожгли автомобиль представителя организации «Дорожный контроль» Алексея Булгара.