В Киеве девушка из-за конфликта с возлюбленным спрыгнула с моста Метро

Она выжила, но получила сильные травмы от столкновения с поверхностью воды.

Сегодня около 4.00 в Киеве девушка спрыгнула с моста Метро. У нее были явные признаки алкогольного опьянения.

Спасателям удалось выловить потерпевшую из воды возле одной из опор на средине моста, сообщает "Информатор".

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По словам прибывших на место происшествия спасателей, девушка 1987 года рождения вышла на середину моста Метро и затем спрыгнула с него в Днепр. Очевидцы, которые наблюдали произошедшее, позвонили на линию экстренных служб.

Спасателям специализированной аварийной спасательно-водолазной службы удалось выловить решившую покончить с собой девушку возле одной из опор примерно на середине моста. Девушка выжила, но получила сильные травмы от столкновения с поверхностью воды.

Сотрудникам САРВС она призналась, что приехала в Киев из Одессы, а на такой поступок ее вынудил конфликт с возлюбленным. Спасатели передали потерпевшую, у которой были явные признаки алкогольного опьянения, в руки медиков.

На месте работала бригада спасателей специализированной аварийной спасательно-водолазной службы, «скорая», и экипаж патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.

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