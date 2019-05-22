Поскользнулся: в Тернополе мужчина упал в шахту лифта с 8-го этажа новостроя

45-летний мужчина погиб на месте.

В Тернополе погиб 45-летний мужчина, упав в новостройке в шахту лифта с высоты 8-го этажа.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастный случай произошел вчера, 21 мая, в 15 час. на ул. Вербицкого.

По предварительной информации, мужчина пришел к одному из рабочих, который работает в бригаде в новостройке. Через некоторое время работники услышали странный звук и обнаружили тело погибшего в шахте лифта.

По версии правоохранителей, погибший поскользнулся на свежем бетоне, не удержался и упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Погибший - житель Зборовского района.

Происшествие внесли в ЕРДР соответствии со ст. 272 ч. 2 УК (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

По данным полиции, в этом же подъезде новостройки 17 июня 2018 погиб 22-летний рабочий, упавший с лесов с высоты 11-го этажа.