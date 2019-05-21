Задержанный за взятку депутат Черниговского горсовета вышел из-под стражи под залог

Депутат разместил на своей странице в Facebook видеообращение и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Депутат Черниговского городского совета Иван Бакшун (ВО «Батькивщина»), задержанный на прошлой неделе за получение взятки, вышел из-под стражи после внесения денежного залога.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера он разместил на своей странице в Facebook видеообращение.

Бакшун поблагодарил всех, кто его поддерживает. Также сообщил, что следствие ведет военная прокуратура г. Киева.

«Я уверен, что следствие будет объективным и все расставит на свои места. А тогда картинка станет интереснее», - сказал депутат. Бакшун подчеркнул, что «не нравился, как депутат, многим политическим проектам, потому что всегда имел четкую позицию».

Как сообщал УНИАН, председателя земельной комиссии Черниговского горсовета Ивана Бакшуна и директора КП «Черниговстройинвест» Валерия Горбатова правоохранители задержали за вымогательство взятки в сумме 50 тыс. долл. за выделение земли под строительство многоэтажки. Бакшуна задержали в Киеве во время получения части взятки - 25 тыс. долл. Горбатова задержали в Чернигове. Суд определил задержанным суммы залога - 650 тыс. грн для депутата и 570 тыс. грн для директора КП.

Мэр Владислав Атрошенко на период следствия отстранил Горбатова от исполнения должностных обязанностей директора КП «Черниговстройинвест».

В «Батькивщине» не исключили, что задержание представителя политсилы может быть политической расправой.

На сайте горсовета зарегистрировали петицию о досрочном сложении депутатских полномочий Бакшуном и увольнении Горбатова с должности директора коммунального предприятия.