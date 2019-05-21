В Киеве подросток выпал с шестого этажа, убирая на балконе

Подросток остался жив, его госпитализировали в больницу.

В Святошинском районе Киева по адресу улица Булгакова, 17 подросток, убирая на балконе, выпал с балкона 9-этажки.

Об этом сообщает «Информатор».

Вызов на линию экстренных служб поступил 20 мая около 20:51.

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Прибывшие на место медики обнаружили 15-летнего парня, который лежал под вторым парадным дома. Его срочно госпитализировали в больницу с травмами головы, грудной клетки, спины и конечностей.

Во время разбирательств родители парня рассказали полицейским, что пострадавший проживает в квартире на шестом этаже. Перед случившимся он был на балконе и занимался уборкой вещей, стоя на стуле. В какой-то момент он не удержал равновесие и выпал через окно балкона.

На месте работали медики и патрульные. Подробности и детали инцидента будут выяснять правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве, в четверг, 9 мая, 35-летний мужчина выбросил свою мать из окна 7-го этажа дома по проспекту Центральному.