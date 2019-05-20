Нарушитель будет передан представителям пограничной полиции Молдовы.

В Одесской области задержан иностранец, разыскиваемый в Молдове за торговлю людьми.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, накануне пограничники Подольского отряда задержали нарушителя государственной границы, которым оказался 27-летний гражданин Республики Молдова.

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В ходе проверочных мероприятий оперативники управления установили, что задержанный разыскивается на родине, где обоснованно подозревается в организации совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 Уголовного кодекса Молдовы «Торговля людьми».

Сегодня иностранец решением суда привлечен к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП, также вынесено постановление о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 5 лет. Нарушитель будет принудительно выдворен из Украины и передан представителям пограничной полиции Молдовы.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью пограничники задержали мошенника из Молдавии, который находился в розыске Интерпола.