В Доме учителя в Киеве обвалился потолок во время детских танцев (фото)

Во время инцидента в помещении на занятии находилось около десяти детей школы танцев «Кияночка».

В одном из залов киевского Дома учителя во время урока бальных танцев обвалился потолок. В зале занимались 8-летние дети.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», ссылаясь на слова родителей этих детей.

По их данным, обвал потолка произошел, когда в помещении на занятии находилось около десяти детей школы танцев «Кияночка».

Дети не пострадали - в момент обвала конструкций они находились в другом конце зала. После происшествия преподаватель срочно вывела детей из помещения.

В то же время сообщается, что занятия в Доме учителя не прекратились, и уже на следующий день их возобновили в других залах.

Также отмечается, что в конце прошлого года на реставрацию Дома учителя из городского бюджета было выделено 5,94 миллиона гривень Но реставрацию до сих пор не начали.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области в конце декабря 2018 года в бывшем кинотеатре обвалилась крыша.