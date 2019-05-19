В Киеве пьяный водитель Uber пытался сбить двух девушек, но влетел в грузовик (видео)

После аварии водитель такси пытался скрыться, но его задержали очевидцы происшествия.

В Киеве на Берковцах пьяный водитель службы такси Uber пытался сбить двух девушек, но влетел в грузовик.

Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая, около 01:00 на улице Стеценко, возле заправки Wog.

По словам очевидцев, водитель Opel Zafira службы такси Uber проживает в хостеле, который расположен неподалеку от места события. Его соседи праздновали День рождения. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, пришел в гости, но вел себя неадекватно и оскорблял присутствующих в компании девушек. Вскоре они вышли в магазин на заправке, а водитель такси сел в автомобиль и попытался наехать на девушек. Но тем удалось спрятаться за дерево.

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То, что произошло, заметили другие гости на празднике и попытались вытащить мужчину из машины. В свою очередь он решил убежать и чуть не наехал на нескольких людей, после чего врезался в грузовик. Уже после аварии мужчина выбежал из машины, но очевидцы смогли его задержать.

Сам водитель подтвердил, что во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и у него действительно произошел конфликт с компанией, проживающей в хостеле. Однако, по его словам, автомобиль он хотел отогнать подальше, поскольку опасался за его сохранность. А мужчины якобы подошли к такси Uber и начали его крушить, а потом вытащили самого водителя из машины и стали бить ногами.

Прибывшие на место происшествия полицейские проверили водителя Opel на драгере. Прибор показал 1,57 промилле алкоголя в крови.