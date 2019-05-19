В Харькове двое людей погибли от взрыва гранаты

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв. Двое людей погибли, состояние еще одного пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, правоохранители получили сообщение о взрыве возле жилого дома в 23:42 18 мая.

«Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища», - говорится в сообщении.

Информация внесена в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Старобельске Луганской области мужчина подорвал себя в помещении банка.