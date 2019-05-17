На Луганщине мужчина подорвал себя в отделении банка: он погиб, есть раненые (фото)

В результате взрыва мужчина погиб на месте.

В Старобельске Луганской области мужчина подорвал себя в здании банка.

Как сообщает полиция Луганской области на странице в Facebook, инцидент произошел сегодня в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен на ул. Шевченко.

Подорвал гранату мужчина 1972 г.р. В результате взрыва он погиб на месте.

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Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка.

Также телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

Пострадавшие сейчас все находятся в больнице. По предварительной информации врачей, угрозы жизни пострадавших нет.

В свою очередь, представитель пресс-службы "ПриватБанка" Инна Музычук в Facebook сообщила, что клиент пришел в отделение этого банка с гранатой и пытался получить кредит по поддельным документам. После вызова полиции попытался бросить гранату в людей, но подорвался сам. По словам Музычук, никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, а один полицейский получил контузию.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 17 мая, неизвестные подорвали банкомат "ПриватБанка" на Днепропетровщине.