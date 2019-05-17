«Буковина – не Содом!»: В Черновцах противники ЛГБТ подрались с полицейскими

Правоохранители задержали двух участников стычки.

В Черновцах во время акции по случаю Международного дня противодействия гомофобии задержаны двое противников ЛГБТ, которые применили слезоточивый газ к полицейским.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию на площади возле Черновицкого музыкального драмтеатра им. Ольги Кобылянской собрались представители общественной организации «Инсайт». Их окружили сотрудники полиции.

С другой стороны полицейского кордона разместились около 50 мужчин с символикой движения «Катехон». Они выкрикивали лозунги: «Буковина - не Содом!», «Папа, мама, я - счастливая семья» и раздавали прохожим листовки с текстом «Город перекрыт? Поблагодари ЛГБТ-извращенцев».

Один из представителей группы противников ЛГБТ в комментарии журналистам заявил, что они выступают «против проявлений нетрадиционности в семье в Черновицкой области».

«Это грозит моей нации. Я – за традиционную семью, мои побратимы – за традиционную семью», - сообщил он.

Примерно в 16.15 представители противников ЛГБТ пытались прорваться сквозь кордон полиции. Кроме того, они применили слезоточивый газ против правоохранителей. После этого потасовка прекратилась, однако противники ЛГБТ-сообщества продолжают стоять вблизи кордона полицейских.

Как сообщил начальник патрульной полиции Черновицкой области Артур Шкроб, правоохранители задержали двух участников столкновения. В отношении задержанных составлены административные материалы по ст. 173 КУоАП.

«Два человека применили спецсредства слезоточивого действия. Они задержаны, на них составлены соответствующие материалы», - отметил Шкроб, добавив, что пострадавших в результате столкновения нет.