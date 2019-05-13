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Под Тернополем женщина выпрыгнула из поезда, она госпитализирована с многочисленными переломами

16:36, 13 мая 2019
Происшествия
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Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

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Отмечается, что 27-летняя винничанка ехала из Винницы во Львов, сидела в компании ребят. Потом вышла и исчезла. Увидели ее уже возле станции Глубочка Тернопольского района. По предварительным данным, женщина открыла в тамбуре дверь и выпрыгнула. Что стало причиной такого поступка, выясняют правоохранители. У нее взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Мать потерпевшей рассказала, что дочь ранее обращалась за медицинской помощью в психоневрологический диспансер.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета обращений граждан с пометкой "несчастный случай".

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Теги: #поезд#ТернопольПогода в Тернополе