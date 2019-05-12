В Киеве сожгли автомобиль главного редактора одного из телеканалов (фото, видео)
13:18, 12 мая 2019Происшествия
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Он связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.
Журналист добавил, что никто не пострадал / Facebook Владимир Егоров
Неизвестные в ночь на воскресенье, 12 мая, подожгли припаркованный у подъезда автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Об этом Егоров сообщил в Facebook.
Facebook Владимир Егоров
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"Сегодня в 4.30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог", - отметил он.
Журналист добавил, что никто не пострадал.
Позднее Егоров добавил, что пожарные и полиция оперативно прибыли на место и "сделали свою работу". Автомобиль, по его словам, не подлежит восстановлению.
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