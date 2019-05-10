В Киеве возле супермаркета похитили ребенка - объявлен план "Перехват"

Сообщается, что ребенок кричал о помощи.

В пятницу, 10 мая, около 14:35 в Киеве на парковке супермаркета "Эпицентр" на улице Полярной мужчина и женщина похитили малолетнюю девочку, после чего скрылись с места события.

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По всему городу введен оперативный план "Перехват". Разыскивают внедорожник Mercedes черного цвета, сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, похищение произошло на парковке супермаркета "Эпицентр". Мужчина с женщиной вывели девочку, возрастом около 4 лет, из магазина и силой посадили в черный внедорожник Mercedes. Сообщается, что ребенок кричал о помощи.

Похищенная девочка была одета в розовую куртку. Предварительно, ей около 4 лет.

Ранее, 11 апреля, в Киеве в районе станции метро "Лукьяновская" похитили 3-летнего ребенка.