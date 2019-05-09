День победы в Одессе: на Аллее Славы полицейские изъяли у мужчины кастет

Кроме того, задержана женщина с «георгиевской лентой».

В Одессе на Аллее Славы полицейские изъяли у мужчины кастет.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Одесской области, сегодня мужчину остановили полицейские, которые обеспечивают правопорядок на фильтрационно-пропускном пункте, установленном на Аллее Славы.

Здесь с утра проходят массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, на Аллее Славы задержали женщину, у которой была запрещенная символика - «георгиевская лента». Она оказала сопротивление полицейским, которые увели ее от памятника Неизвестному матросу и заставили сесть в служебный автомобиль. При этом злоумышленница выкрикивала: «Герои Великой Отечественной войны!». Женщину доставили в Приморский отдел полиции.

Решается вопрос о привлечении ее к ответственности по ст. 1733 (изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.