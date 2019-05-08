"Петушиная страна": в столичном аэропорту пьяный россиянин устроил дебош (видео)

Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года.

На пункте пропуска в столичном аэропорту «Жуляны» пьяный россиянин устроил дебош.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Гражданина России 1980 года рождения, который не смог указать цели своей поездки в Украину, не пропустили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска «Жуляны», - говорится в сообщении.

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В ответ он начал вести себя агрессивно и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы, назвав Украину «петушиной страной».

"На требование пограничников успокоиться и отойти на два шага назад мужчина не отреагировал и продолжал вести себя агрессивно, а также совершил провокационные действия по попытке дальнейшего нападения на пограничный наряд", - отметили в ГПСУ.

Мужчину предупредили о применении спецсредств и задержали пограничники. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10.

Россиянину запрещен въезд на территорию украины на три года. После завершения всех процессуальных действий его принудительно выдворят в Россию.

Как сообщал УНИАН, российский актер Александр Панкратов-Черный, которому запрещен въезд в Украину, устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Барнаула в Москву.