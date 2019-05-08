цей матеріал доступний українською

В Днепре мужчина повесился на трубе во дворе собственного дома

10:18, 08 мая 2019
Происшествия
192 0
Мужчина повесился во дворе своего дома / Фото Billy Curtis via flickr.com

Читайте такжеПод Кропивницким беременная 14-летняя школьница покончила с собой

На место сразу вызвали правоохранителей. На момент смерти мужчине был 31 год, сообщает "Информатор".

Предварительно, известно, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Кроме этого, он периодически злоупотреблял спиртным.

Следственно-оперативная группа будет выяснять, что подвигло мужчину покончить с собой.

Ранее в Татарбунарском районе Одесской области была обнаружена повешенной 15-летняя девушка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#самоубийствопогода в Днепре