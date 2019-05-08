В Днепре мужчина повесился на трубе во дворе собственного дома

Правоохранители осмотрели место происшествия и вызвали судебно-медицинских экспертов.

7 мая приблизительно в 21:30 во дворе частного дома в Днепре обнаружили тело мужчины, который повесился на трубе.

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На место сразу вызвали правоохранителей. На момент смерти мужчине был 31 год, сообщает "Информатор".

Предварительно, известно, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Кроме этого, он периодически злоупотреблял спиртным.

Следственно-оперативная группа будет выяснять, что подвигло мужчину покончить с собой.

Ранее в Татарбунарском районе Одесской области была обнаружена повешенной 15-летняя девушка.