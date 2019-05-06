В результате катастрофы самолета в «Шереметьево» пострадал украинец

Травмированный гражданин Украины госпитализирован.

В результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» пострадал один гражданин Украины, которого доставили в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Читайте такжеВ России произошло новое ЧП с самолетом, в котором находилось больше 100 человек

«Согласно предварительной информации выявлено, что среди пассажиров был гражданин Украины, который травмирован и сейчас находится в больнице», - сказал Кирилич.

«Но я подчеркиваю, что это предварительная информация. Мы еще не получили информационное сообщение российской стороны. Ситуация меняется, данные все время обновляются, так что мы можем получить и другую информацию. Но эта первичная информация, которую мы получили, подтверждает, что среди пострадавших есть гражданин Украина», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

В результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.