В Харькове "заминировали" 7 гостиниц, проводится эвакуация

В полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в объектах на улицах Шевченко, Нестерова, Копыловской, Сумской, Люсинской, проспектах Гагарина и Московском.

В Харькове полиция получила сообщение о заминировании 7 гостиниц, проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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«Полицейские проверяют информацию о заминировании 7 гостиниц в Харькове. По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в настоящее время проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

Отмечается, что сообщение о закладке взрывчатки в объектах на улицах Шевченко, Нестерова, Копыловской, Сумской, Люсинской, проспектах Гагарина и Московском поступило в полицию 6 мая в 9:07.

Как сообщал УНИАН, в Харькове неизвестный "заминировал" торговый центр и отель. Во время проверки торгового центра взрывотехники осмотрели 10 тысяч квадратных метров помещений, 1000 квадратных метров прилегающей территории и эвакуировали 1267 граждан.