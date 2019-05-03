В оккупированном Крыму унесло ветром воздушный шар с ребенком (видео)

Правоохранители оккупантов в Крыму проводят проверку по факту инцидента с ребенком, которого чуть не унесло в открытое море на воздушном шаре в Феодосии.

В Феодосии ветер унес воздушный шар с ребенком.

Сегодня в 7:20 воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке недалеко от подстанции упал на землю, в результате чего корзина шара опрокинулась, и из неё выпало 4 человека, при этом один ребенок остался в корзине шара.

Читайте такжеВ России перевернулся автобус с украинцами: 21 пострадавший

Потоком ветра шар подняло и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива, сообщает МЧС оккупантов.

В ходе дальнейшего полета воздушный шар начал снижаться, а спустя некоторое время опустился во дворе частного дома в Феодосии. К счастью девочка 2007 года рождения – жительница города Самары - которая находилась в корзине шара, не пострадала.

Как уточнил РИА Новости глава пресс-службы МЧС по Крыму Антон Охрименко, у воздушного шара закончился газ. Приземление прошло благополучно - девочка, являющаяся жительницей Самары, не пострадала.

Напомним, что с 1 по 5 мая в Феодосии проходит фестиваль воздухоплавания «Крымская Весна», организатором которого выступает клуб воздухоплавателей «Воздушное Братство». Постановка аэростатов на привязи на городской набережной и на привокзальной площади 1 мая были отменены по погодным условиям. Сегодня и завтра на горе Карагоз проходят показательные полеты.